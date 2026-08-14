Carissimo Ferragosto, il 15 agosto gli italiani spenderanno oltre un miliardo

Lo scoppiettio delle braci in campagna, il profumo del pollo con i peperoni, la frittata di maccheroni sotto l'ombrellone. E poi la cocomerata, gli spaghetti allo scoglio in un ristorante sul mare o una cena tra amici al rientro da una gita in giornata: senza le gioie del cibo, non sarebbe davvero Ferragosto. A confermarlo ci sono i dati di Fipe-Confcommercio, che raccontano il picco previsto per mangiare fuori il 15 agosto, quando complessivamente si raggiungerà una spesa di oltre un miliardo di euro. Che si trascorra in una località balneare o di montagna, in una città d'arte o in un piccolo borgo, moltissimi italiani in questo giorno di relax si concederanno una pausa mettendosi nelle mani dei ristoratori.