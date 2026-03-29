Divieto a Pizzaballa, ambasciatore Israele: "Azione necessaria, il Patriarca era stato avvertito ma ha agito lo stesso"

"Non volevamo offendere i cristiani, ma dobbiamo comprendere che siamo sotto attacchi missilistici". Per questo - precisamente per "motivi di sicurezza" - l'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled ha spiegato perché la polizia israeliana ha impedito stamattina l'accesso al Santo Sepolcro al cardinale e Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. "Tutta Gerusalemme è chiusa per un mese per cristiani, musulmani e ebrei. Missili hanno colpito anche vicino al S. Sepolcro. Il Patriarca era stato avvertito ma ha deciso comunque di recarsi. La nostra è stata azione necessaria"