Campionato mondiale della pizza: a Parma mille competizioni in 3 giorni
Settecento professionisti arrivati da 51 Paesi
Sono arrivati da 51 Paesi per partecipare al campionato mondiale della pizza al palaverdi di Parma. Accanto ai 700 professionisti, ecco in gara anche i pizzaioli amatoriali, quelli che la pizza più curiosa se la inventano a casa. Tra i più audaci quelli che hanno deciso di eliminare la salsa di pomodoro dalle farciture. Il risultato - assicurano - convincerà anche i palati più esigenti o i tradizionalisti.