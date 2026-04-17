Anche pizzaioli amatoriali

Campionato mondiale della pizza: a Parma mille competizioni in 3 giorni

Settecento professionisti arrivati da 51 Paesi

17 Apr 2026 - 20:29
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Sono arrivati da 51 Paesi per partecipare al campionato mondiale della pizza al palaverdi di Parma. Accanto ai 700 professionisti, ecco in gara anche i pizzaioli amatoriali, quelli che la pizza più curiosa se la inventano a casa. Tra i più audaci quelli che hanno deciso di eliminare la salsa di pomodoro dalle farciture. Il risultato - assicurano - convincerà anche i palati più esigenti o i tradizionalisti.

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