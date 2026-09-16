Campionato della Vera Pizza Napoletana: a Napoli arrivano pizzaioli da tutto il mondo

Da cinque continenti a Napoli, per una sfida all'insegna della pizza. Sono oltre 300 gli chef arrivati da 45 Paesi per prendere parte alla "Vera Pizza Napoletana Champion", la competizione internazionale che riunisce nella "casa madre" della pizza maestri pizzaioli e appassionati provenienti da tutto il mondo. I concorrenti si sfidano in diverse categorie, dalla margherita alla marinara, dal calzone alla pizza fritta, fino alle proposte gourmet e alla mastunicola, l'antica schiacciata considerata una delle antesignane della pizza napoletana. Una competizione internazionale che ogni quattro anni porta a Napoli interpreti dell'arte della pizza provenienti da ogni angolo del pianeta. A essere valutato non è soltanto il risultato finale, ma l'intero processo di lavorazione: dalla preparazione dell'impasto alla stesura, dalla farcitura alla cottura in forno.