California, manifestante colpito con violenza da agenti federali

Centinaia di persone hanno marciato per le strade di Santa Ana fino a quando, in serata, un gruppo più ristretto è rimasto fuori dall'edificio federale, gridando attraverso megafoni contro l'Immigration and Customs Enforcement. A un certo punto, hanno bruciato quella che sembrava essere una bandiera americana sui gradini dell'edificio gridando “Giustizia per Renee Good”. A un certo punto, le forze dell'ordine hanno spinto con forza un manifestante giù per i gradini, mentre il gruppo continuava a scandire slogan e gli agenti sembravano esortarli a indietreggiare. Il video mostra un agente afferrare il giovane per la camicia e trascinarlo all'indietro sul terreno, mentre altri manifestanti gridano “lasciatelo stare”. Gli agenti lo hanno poi portato nell'edificio federale, dove le immagini sembrano mostrarlo a faccia in giù a terra mentre viene ammanettato.