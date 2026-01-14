Logo Tgcom24
Mondo
Proteste per Renee Good

California, manifestante colpito con violenza da agenti federali

L'uomo, colpito al volto da un proiettile mentre manifestava, ha riportato ferite gravi

14 Gen 2026 - 10:40
01:00 

Durante una protesta nella California meridionale, un manifestante è stato colpito al volto da un proiettile sparato da un agente dell'Ice a distanza ravvicinata, riportando ferite gravi e sanguinanti. L'episodio di violenza è avvenuto durante un raduno di venerdì, 9 gennaio, davanti all'edificio federale dell'immigrazione nella città di Santa Ana in risposta all'uccisione di Renee Good a Minneapolis da parte di un agente dell'Ice, che ha scatenato un'ondata di proteste in tutto il Paese.

Cosa è successo

 Centinaia di persone hanno marciato per le strade di Santa Ana fino a quando, in serata, un gruppo più ristretto è rimasto fuori dall'edificio federale, gridando attraverso megafoni contro l'Immigration and Customs Enforcement. A un certo punto, hanno bruciato quella che sembrava essere una bandiera americana sui gradini dell'edificio gridando “Giustizia per Renee Good”. A un certo punto, le forze dell'ordine hanno spinto con forza un manifestante giù per i gradini, mentre il gruppo continuava a scandire slogan e gli agenti sembravano esortarli a indietreggiare. Il video mostra un agente afferrare il giovane per la camicia e trascinarlo all'indietro sul terreno, mentre altri manifestanti gridano “lasciatelo stare”. Gli agenti lo hanno poi portato nell'edificio federale, dove le immagini sembrano mostrarlo a faccia in giù a terra mentre viene ammanettato.

