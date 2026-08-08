Dal Danubio in secca emergono i resti delle navi dell'esercito nazista

I livelli delle acque del Danubio sono scesi ai minimi storici, a causa dalle temperature record che si stanno registrando nell'intero continente europeo. La grave siccità e le secche hanno portato al riaffiorare di oggetti e reperti che di norma sono sommersi dalle acque del Danubio, il fiume più lungo del continente dopo il Volga.
Nel tratto del fiume lungo il confine tra Serbia e Romania, nelle vicinanze della città serba di Prahovo, sono riaffiorate decine di navi della flotta del Mar Nero di Adolf Hitler, che i nazisti fecero affondare deliberatamente verso la fine della Seconda guerra mondiale per rallentare l'avanzata sovietica.