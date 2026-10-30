A sfidarsi per il titolo c'erano Los Teros de Cordoba, squadra legata al club argentino del Talleres de Cordoba, e il Rampla Juniors, una sezione dell'omonima squadra uruguaiana. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, le due squadre sono andate ai calci di rigore e a spuntarla è stata la formazione albiceleste. I festeggiamenti sono scattati subito, con i giocatori dei Teros che sono corsi verso il portiere protagonista della parata decisiva. Salvo accerchiare e urtare il giocatore che aveva appena sbagliato il rigore. Immediatamente si è scatenato il finimondo. Alcuni giocatori uruguaiani hanno tentato di intervenire, ma sono stati presi a stampellate sulla schiena. La rissa ha addirittura coinvolto due delegazioni, tra insulti e veri e propri ceffoni.