Cadice, la sfilata ironica dei sosia di Stephen Hawking per i malati di Sla

Erano in 12 i sosia del celebre astrofisico Stephen Hawking che, di ciottolo in ciottolo nel centro storico della città spagnola di Cadice, hanno rischiato il collo sulle loro carrozzine elettriche. Un viaggio accompagnato da canzoni popolari, ovviamente cantati con la "voce metallica" dello studioso inglese deceduto il 14 marzo 2018 dopo una lunga convivenza con la Sla. E che è terminato sul palco del Gran teatro Falla, dove si sono esibiti tra i concorrenti del Concorso ufficiale dei gruppi del Carnevale.