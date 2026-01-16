Cadice, la sfilata ironica dei sosia di Stephen Hawking per i malati di Sla

In 12 hanno partecipato, impersonando il grande fisico, a una competizione di canzoni ironiche per il Carnevale della città nel sud della Penisola iberica
Erano in 12 i sosia del celebre astrofisico Stephen Hawking che, di ciottolo in ciottolo nel centro storico della città spagnola di Cadice, hanno rischiato il collo sulle loro carrozzine elettriche. Un viaggio accompagnato da canzoni popolari, ovviamente cantati con la "voce metallica" dello studioso inglese deceduto il 14 marzo 2018 dopo una lunga convivenza con la Sla. E che è terminato sul palco del Gran teatro Falla, dove si sono esibiti tra i concorrenti del Concorso ufficiale dei gruppi del Carnevale.
Una trovata sicuramente originale, quella del gruppo canoro burlesco "Chiringota en teoria". Ma al contempo un grande rischio, vista la chiave parodica che hanno deciso di dare alla loro performance. Nessuna polemica li ha però accompagnati, dato che il messaggio abbracciato da tutti e 12 i componenti è stato chiarito fin da subito.
L'obiettivo del gruppo era quello di lanciare un forte appello all'inclusione, in particolare di fronte alle crescenti difficoltà che hanno i pazienti affetti dalla Sla - da qui la scelta di Stephen Hawking - a rintracciare sedie a rotelle su cui muoversi. Dal palco del teatro, dopo che hanno spiegato di aver acquistato i 12 mezzi su cui si sono mossi per la città, i componenti del gruppo hanno annunciato di volerli donare in beneficenza ai malati.