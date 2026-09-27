Bus di turisti filippini partito da Milano si ribalta in Germania: due morti

Un autobus partito da Milano e diretto all'Oktoberfest a Monaco di Baviera si è ribaltato in autostrada nel sud della Germania causando la morte di due turisti filippini e ferendo gravemente almeno otto persone. Lo ha reso noto la polizia tedesca. Il pullman, noleggiato da un'agenzia di viaggi, trasportava un gruppo di 33 turisti filippini e due autisti italiani, ha riferito una portavoce della prefettura di polizia dell'Alta Baviera.