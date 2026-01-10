Logo Tgcom24
Salute
la ricetta per combattere l'obesità

Burro e bistecche in tavola, gli americani ribaltano la dieta mediterranea

Il ministro della Salute Robert Francis Kennedy Jr ha riscritto le regole dell'alimentazione e punta a cambiare le abitudini"

di Adele Costantini
10 Gen 2026 - 13:17
01:33 
dieta
donald trump
video evidenza