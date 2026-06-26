Buckingham Palace, storia di un mito: da "invenzione" di regina Vittoria a cuore dei Windsor

Più che un palazzo, un simbolo. È il lontano 1837 quando la regina Vittoria lo trasforma in residenza reale ufficiale. Da allora Buckingham Palace è il cuore della memoria storica della monarchia britannica. 775 stanze, il celebre balcone, palcoscenico delle apparizioni della Royal Family, e i maestosi cancelli. Oltre tre secoli di eventi... favole, tragedie, avvenimenti storici che hanno segnato il Regno Unito e il mondo intero.