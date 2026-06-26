Una lunga favola reale

Buckingham Palace, storia di un mito: da "invenzione" di regina Vittoria a cuore dei Windsor

Oltre tre secoli di favole, tragedie e segreti di Stato racchiusi nelle 775 stanze del palazzo reale più famoso del mondo.

di Silvia Carrera
26 Giu 2026 - 13:03
01:27 
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Più che un palazzo, un simbolo. È il lontano 1837 quando la regina Vittoria lo trasforma in residenza reale ufficiale. Da allora Buckingham Palace è il cuore della memoria storica della monarchia britannica. 775 stanze, il celebre balcone, palcoscenico delle apparizioni della Royal Family, e i maestosi cancelli. Oltre tre secoli di eventi... favole, tragedie, avvenimenti storici che hanno segnato il Regno Unito e il mondo intero.

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