con la E Street Band

Bruce Springsteen lancia il tour americano "Land of Hope and Dreams"

Partono da Minneapolis le venti date che uniscono il rock da stadio al messaggio del cantautore"incentrato su democrazia e libertà

26 Mar 2026 - 13:49
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Il Boss torna sui palchi americani per portare il suo messaggio politico a suon di rock. In primavera inizia il nuovo tour di Bruce Springsteen, con la E Street Band, "Land of Hope and Dreams": prima delle venti date, non a caso, Minneapolis. “Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate: la cavalleria sta arrivando!”, ha dichiarato Springsteen in un comunicato. “Scuoteremo la vostra città per festeggiare e difendere l’America: la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione americana e il nostro sacro sogno americano”.

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