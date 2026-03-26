Bruce Springsteen lancia il tour americano "Land of Hope and Dreams"

Il Boss torna sui palchi americani per portare il suo messaggio politico a suon di rock. In primavera inizia il nuovo tour di Bruce Springsteen, con la E Street Band, "Land of Hope and Dreams": prima delle venti date, non a caso, Minneapolis. “Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate: la cavalleria sta arrivando!”, ha dichiarato Springsteen in un comunicato. “Scuoteremo la vostra città per festeggiare e difendere l’America: la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione americana e il nostro sacro sogno americano”.