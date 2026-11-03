Brigitte Bardot, all'asta 19 lettere d'amore scritte dall'attrice

Le lettere d'amore di Brigitte Bardot vanno all’asta. Si tratta di 19 documenti, scritti con inchiostri di diversi colori e arricchiti da piccoli disegni destinati al secondo marito della diva francese, Jacques Charrier. Le missive, 53 pagine risalenti al periodo intorno al 1959, sono state valutate tra 100 e 150mila euro e stanno per essere battute all'incanto da Christie's a Parigi. "Tu sei la mia vita, il mio sangue, il mio sogno, il mio obiettivo, la mia ragione”. L'attrice si rivolge al marito con il soprannome affettuoso Quinet. Un rapporto intenso, segnato però da lunghi periodi di lontananza.

