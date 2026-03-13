Alla ricerca dello scatto perfetto

Brasile, influencer in fila in una favela per scattare una foto

Succede a Rocinha, la più grande favela del Sudamerica. La meta è una terrazza panoramica

di Viviana Guglielmi
13 Mar 2026 - 12:24
01:36 
videovideo

Droni che si alzano in volo, musica e una fila lunga ore per conquistare pochi secondi di un video perfetto. Succede a Rocinha, la più grande favela del Sudamerica a Rio de Janeiro, in Brasile. Qui una terrazza panoramica è diventata l'ultimo set per turisti e influencer.

Con circa 150 reais – l’equivalente di 25 euro – ci si mette in posa mentre il drone si allontana e rivela alle spalle il labirinto di case che ricopre la collina. Il risultato? Video virali che rimbalzano sui social tra milioni di visualizzazioni.

