Brasile, influencer in fila in una favela per scattare una foto
Succede a Rocinha, la più grande favela del Sudamerica. La meta è una terrazza panoramicadi Viviana Guglielmi
Droni che si alzano in volo, musica e una fila lunga ore per conquistare pochi secondi di un video perfetto. Succede a Rocinha, la più grande favela del Sudamerica a Rio de Janeiro, in Brasile. Qui una terrazza panoramica è diventata l'ultimo set per turisti e influencer.
Con circa 150 reais – l’equivalente di 25 euro – ci si mette in posa mentre il drone si allontana e rivela alle spalle il labirinto di case che ricopre la collina. Il risultato? Video virali che rimbalzano sui social tra milioni di visualizzazioni.