Gara tra eccellenze

Bologna, ecco il campionato italiano del salame: dove ci si sfida a colpi di... norcineria

Oltre sessanta salumi, profumi irresistibili e un'Italia intera da assaggiare

di Chiara Ottaviani
14 Ott 2026 - 19:44
01:35 
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