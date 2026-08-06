il cantante si unisce all'esibizione

Bologna, artista di strada canta "Iris" e in piazza arriva... Biagio Antonacci

Sorpresa per la busker Manuela Raduano: si è trovata a duettare con il cantautore che riprendeva la performance per i social

06 Ago 2026 - 09:19
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