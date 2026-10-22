La bimba rischia di soffocare a causa di un boccone, salvata da un poliziotto fuori servizio

Un gesto eroico. Roberto, assistente della Polizia di Stato in forza presso la Squadra Mobile di Firenze, libero dal servizio, è intervenuto per salvare una bambina che stava soffocando, praticandole la manovra di disostruzione delle vie aeree e salvandole la vita. L’agente, a cena con la propria famiglia in un pub di Limite sull’Arno, Firenze, ha notato a pochi metri dal suo tavolo una ragazzina seduta insieme alla madre che, nel corso della cena, ha, improvvisamente, iniziato a tossire, mostrando evidenti e inequivocabili segni di soffocamento per ostruzione delle vie respiratorie. Abbracciandola da dietro, all’altezza dell’addome, ha effettuato diverse spinte fino a liberarla dal frammento di cibo che le impediva di respirare.