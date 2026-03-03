Barcellona, robot chef e ballerini protagonisti al Mobile World Congress

Ha preso il via a Barcellona il Mobile World Congress, che celebra il suo ventesimo anniversario come appuntamento di riferimento globale per il mondo della tecnologia mobile. La manifestazione, organizzata da GSMA, si svolge fino al 5 marzo e sono attesi oltre 100mila visitatori da oltre 200 Paesi, con quasi 3mila stand in totale. Grandi protagonisti i robot umanoidi e i loro più svariati utilizzi. Tantissime le persone che si sono fermate ad osservare le abilità dei robot impiegati come chef e camerieri. Non da meno le loro abilità come ballerini.