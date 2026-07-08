EVENTO RARO

Avvistata nell'Artico russo una megattera con il piccolo

Il filmato è stato girato da Darya Podolskaya. Un testimone: "Potrei guardare questa scena all'infinito"

08 Lug 2026 - 17:49
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