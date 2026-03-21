Attacco a Diego Garcia, Marrone (IAI) a Tgcom24: "L'Iran ha mentito sulla gittata dei suoi missili"

"L'Iran ha mentito sullo stato del proprio programma missilistico, e con investimenti di diversi anni e ingenti risorse umane e tecnologie, col supporto di alcuni partner internazionali, ha sviluppato missili in grado di colpire a quella distanza (4.000 km, a Diego Garcia paradisiaca isola dell'Oceano indiano con base Usa-Gb), il che vuol dire in grado di colpire non solo la Turchia o Cipro, come già avvenuto, ma anche tutto il Mediterraneo orientale e la parte sud-orientale dell'Europa, quindi una minaccia maggiore per l'Europa". Lo ha detto Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa IAI, intervenendo a Tgcom24, a proposito dei missili lanciati dall'Iran alla base militare nell'isola Diego Garcia, a 4mila chilometri di distanza dal Paese.