Diego Garcia, caccia e sommergibili nel paradiso terrestre nell'Oceano Indiano

Diego Garcia è una base militare americano-britannica che sorge sull'omonima isola nell'Oceano Indiano, contro cui l'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio, ma senza colpirla. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi: uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano.