Arriva il primo smartphone-robot: simula il linguaggio del corpo

Non è solo un telefonino, ma un robot a portata di mano. Il primo del suo genere. Si chiama "Magic V6" ed è stato presentato da un'azienda cinese alla Fiera della telefonia di Barcellona. Il cellulare-robot risponde a ogni tipo di domanda del proprietario e grazie a un piccolo motore è in grado di muovere la fotocamera a 360 gradi. Con l'aiuto dell'Intelligenza artificiale può simulare il linguaggio del corpo, si muove a ritmo di musica e annuisce. Promette di rivoluzionare il mondo degli smartphone e rendere la vita delle persone sempre più connessa con tutti i dispositivi.