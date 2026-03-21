Arad, missile iraniano cade in un complesso residenziale: almeno 60 feriti

Sono oltre 60 i feriti ad Arad, nel sud di Israele, dopo l'attacco con un missile balistico iraniano. Lo riporta il Timse of Israel. Il Magen David Adom, il soccorso israeliano, ha dichiarato di aver finora prestato soccorso a 33 vittime dell'impatto, quattro sarebbero in gravi condizioni e tra loro ci sarebbe anche una bambina di 5 anni. Altre 12 persone versano in condizioni moderate e 12 hanno riportato ferite lievi. Poco prima, almeno 50 persone erano state portate in pronto soccorso a Dimona dopo che un altro proiettile dei pasdaran era caduto in un centro abitato.