Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Medio Oriente

Angelina Jolie visita il valico di Rafah

L'attrice ha voluto portare"il suo sostegno alla popolazione di Gaza

02 Gen 2026 - 16:56
00:43 
video evidenza