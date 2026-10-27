Il ritorno in versione deluxe

Andrea Bocelli e il trentennale di "Romanza"

Con 20 milioni di copie vendute è l'album di un artista italiano più venduto di sempre

di Adele Costantini
27 Ott 2026 - 12:59
01:31 
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