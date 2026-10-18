NUOVI SCONTRI

Ancora guerriglia a Parigi: bruciate biciclette, agenti schierati

Disordini vicino a Place de la République

18 Ott 2026 - 18:21
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Nuovi scontri e saccheggi vicino a Place de la République, a Parigi, dopo la guerriglia urbana esplosa sabato 17 ottobre. Mobilitati gli agenti anti-sommossa.

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