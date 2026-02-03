Alle Svalbard gli orsi polari stanno sempre meglio, ma potrebbe durare poco
A causa del cambiamento climatico e della conseguente"scomparsa del ghiaccio artico la dieta degli orsi bianchi sta cambiandodi Elisabetta Biraghi
Nelle isole artiche norvegesi, le condizioni di salute dei grandi orsi bianchi sono migliori di quanto un gruppo di ricerca, che è andato a censirne circa 800, potesse aspettarsi. I veterinari li hanno trovati in ottima forma e, secondo lo studio, ciò sarebbe dovuto a una significativa modifica della loro dieta. I plantigradi hanno cominciato a cacciare verso l'interno abbandonando precocemente i ghiacci instabili cercando prede diverse rispetto al solo pesce. Si nutrono di renne, trichechi e foche. Un'alimentazione più ricca che permette loro di accumulare riserve di grasso e di energia.