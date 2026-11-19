"Negli episodi che hanno riguardato le scuole, l'intervento immediato e capillare delle forze di polizia e dei nuclei artificieri su tutto il territorio ha permesso di verificare ogni singola segnalazione, confermandone l'assoluta infondatezza. Non si è mai verificato alcun pericolo materiale, né alcun rischio concreto per l'incolumità dei nostri ragazzi. Come ho già avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi, non vi è alcuna emergenza in atto tale da minacciare concretamente la sicurezza nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riferendo alla Camera sugli allarmi bomba negli istituti scolastici e sugli attacchi hacker nella grande distribuzione alimentare.