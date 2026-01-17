Alla Triennale di Milano la mostra per i 25 anni di Blauer

La mostra che racconta il brand di moda della famiglia Fuscodi Maria Vittoria Cora'
Una mostra fotografica in Triennale a Milano per festeggiare i 25 anni di Blauer, il brand di moda nato negli Stati Uniti per le uniformi militari e di polizia che poi la famiglia Fusco ha portato in Italia, unendo la tradizione americana alla sensibilità del nostro Paese.
