Durante la cena annuale della Galleria della Stampa parlamentare canadese a Ottawa, in Canada, ha fatto la sua comparsa un imitatore del presidente statunitense Donald Trump. L'artista è salito sul palco e ha stretto vigorosamente la mano al primo ministro canadese Mark Carney e a un altro ospite presente. Nel corso del suo intervento, imitando lo stile e i toni provocatori di Trump, ha scherzato sulla presenza di due persone somiglianti a Carney, definendo la situazione un "disastro" e ironizzando sulla popolarità del premier canadese, paragonandola alla propria.