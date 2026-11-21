Con una valutazione che potrebbe arrivare fino 7 milioni di dollari, questa particolare Batmobile si appresta a infrangere ogni record. L'ultima vendita di una sua "gemella" risale al 2013, quando fu acquistata per 4,6 milioni di dollari la vettura originale utilizzata nella serie TV del 1966. L'auto non verrà venduta da sola, ma sarà parte di un lotto in cui saranno inclusi anche costumi, oggetti di scena e cimeli tratti dalla storia cinematografica e televisiva del supereroe.