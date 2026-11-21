La Batmobile dei record va all'asta. In un'iniziativa organizzata da Julien's Auctions, che si svolgerà il 23 novembre a Los Angeles, sarà infatti venduta un delle vetture più speciali della storia del cinema: quella del film "Batman Returns" del 1992, regia di Tim Burton, "guidata" sul set da Michael Keaton. Costruita dal preparatore automobilistico Carl Casper su un telaio ricavato dall'unione di due Chevrolet Impala, la Batmobile presenta un particolare frontale a turbina, mentre la carrozzeria è stata realizzata quasi interamente a mano. Sotto pelle nasconde un motore V8 di origine Chevrolet mentre dietro è rimasto nell'immaginario collettivo il motore da jet che nel film la contraddistingue con un notevole effetto scenico insieme alla carrozzeria in fibra di vetro di un'auto lunga circa 6 metri.
Asta da record
Con una valutazione che potrebbe arrivare fino 7 milioni di dollari, questa particolare Batmobile si appresta a infrangere ogni record. L'ultima vendita di una sua "gemella" risale al 2013, quando fu acquistata per 4,6 milioni di dollari la vettura originale utilizzata nella serie TV del 1966. L'auto non verrà venduta da sola, ma sarà parte di un lotto in cui saranno inclusi anche costumi, oggetti di scena e cimeli tratti dalla storia cinematografica e televisiva del supereroe.