Agenti dell'Ice in Italia per Milano-Cortina, Piantedosi smentisce

Il ministro dell'Interno aveva già assicurato che l'Ice non avrebbe operato in Italia

di Fabio Nuccio
26 Gen 2026 - 19:15
La conferma è arrivata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana: l'Ice, la polizia antimmigrazione degli Stati Uniti, sarà alle olimpiadi di Milano-Cortina per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio. Il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha, nelle ore successive, precisato che "di sicuro Ice sul territorio nazionale italiano non opererà".

