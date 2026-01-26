Agenti dell'Ice in Italia per Milano-Cortina, Piantedosi smentisce

La conferma è arrivata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana: l'Ice, la polizia antimmigrazione degli Stati Uniti, sarà alle olimpiadi di Milano-Cortina per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio. Il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha, nelle ore successive, precisato che "di sicuro Ice sul territorio nazionale italiano non opererà".