Agatha Christie, 50 anni fa moriva la maestra del giallo

Agatha Christie, una delle più grandi scrittrici di tutti i tempi, moriva 50 anni fa, il 12 gennaio 1976. Maestra del giallo e dei colpi di scena, i suoi libri hanno venduto oltre due miliardi di copie nel mondo: è l'autrice inglese ad avere maggiore diffusione globale, seconda solo a William Shakespeare. I suoi titoli sono diventati film di grande successo: da "Dieci piccoli indiani" ad "Assassinio sull'Orient Express", Christie ha creato personaggi sempre moderni.