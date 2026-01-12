Logo Tgcom24
Agatha Christie, 50 anni fa moriva la maestra del giallo

Da "Dieci piccoli indiani" ad "Assassinio sull'Orient Express", i"suoi titoli sono diventati dei film di grande successo

di Eleonora Rossi Castelli
12 Gen 2026 - 19:35
01:29 

Agatha Christie, una delle più grandi scrittrici di tutti i tempi, moriva 50 anni fa, il 12 gennaio 1976. Maestra del giallo e dei colpi di scena, i suoi libri hanno venduto oltre due miliardi di copie nel mondo: è l'autrice inglese ad avere maggiore diffusione globale, seconda solo a William Shakespeare. I suoi titoli sono diventati film di grande successo: da "Dieci piccoli indiani" ad "Assassinio sull'Orient Express", Christie ha creato personaggi sempre moderni. 

