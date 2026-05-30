Afghanistan, camion di rifugiati si ribalta: 22 morti, tra le vittime dieci bambini

Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Laghman lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano dieci bambini e cinque donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.