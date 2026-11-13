Achille Lauro incanta Torino e accende le Nitto Atp Finals

Achille Lauro accende l’evento! Erano In 15mila all’Inalpi Arena di Torino per il Grand Opening Show delle Nitto Atp Finals, il torneo di cui Mediaset trasmetterà in chiaro ogni giorno la miglior partita. Comincia così la kermesse della settimana magica del tennis sotto la Mole e Lauro non si risparmia. A cavallo della rete sul campo principale se la gioca con due ore di concerto, 3 cambi d’abito, un live sulle corde dell’emozione. Ad applaudirlo c’è anche Flavio Cobolli che con Max Giusti ha aperto la serata tra sketch e canzoni. Con lui i suoi musicisti: chitarre elettriche, batteria e quartetto d’archi per celebrare la musica e lo sport. Uno spettacolo nel suo stile che chiude un anno fantastico di concerti ed eventi sold out, verso la prossima avventura negli stadi del 2027.

