Martedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, arriva Achille Lauro, con il concerto evento “Comuni Immortali”, dallo Stadio San Siro di Milano. Ospite d’eccezione: Laura Pausini. Davanti a 60.000 persone, lo spettacolo ripercorre le tappe più significative del percorso artistico dell’artista. Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e il trionfale appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, “Comuni Immortali” arriva nelle case degli italiani con uno show imponente e visionario. Uno dei momenti più emozionanti e significativi della serata: l’arrivo sul palco di Laura Pausini. I due artisti si ritrovano davanti al pubblico di San Siro per uno dei passaggi più intensi dello show. Tra grandi successi e brani più recenti, il concerto si sviluppa come un’opera in più capitoli. Musica, performance, estetica e narrazione si intrecciano in un viaggio attraverso la carriera di Lauro, trasformando il palco di San Siro in uno spazio di spettacolo e contaminazione artistica.