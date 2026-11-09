VINCE (OVVIAMENTE) L'ITALIA

A Milano la Coppa del Mondo del panettone

Pasticceri provenienti da 20 Paesi si sono riuniti per celebrare il dolce meneghino

di Adele Costantini
09 Nov 2026 - 15:48
01:35 
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