A Ceuta lunghe file di migranti: "Non vogliamo tornare in Marocco"

Un assedio che dura da 15 giorni, che tiene sotto scacco un'intera città. Non usano mezzi termini gli abitanti di Ceuta, dal 30 luglio l'exclave spagnola nel Nordafrica è alle prese con la più grande crisi migratoria di sempre. Di 70 mila irregolari arrivati a nuoto dal Marocco il 10% è ancora qui nella vana attesa di poter ottenere un visto per la Spagna. La paura è che domani possano ripetersi le stesse scene di due settimane fa. Sui social, da giorni, rimbalzano messaggi che invitano a un nuovo attraversamento di massa il giorno di Ferragosto.