Il reportage

A Ceuta lunghe file di migranti: "Non vogliamo tornare in Marocco"

Nell'exclave l'assedio dura da 15 giorni, quasi 7mila persone sono rimaste nella città iberica e attendono il visto

di Rossella Ivone
14 Ago 2026 - 19:27
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Un assedio che dura da 15 giorni, che tiene sotto scacco un'intera città. Non usano mezzi termini gli abitanti di Ceuta, dal 30 luglio l'exclave spagnola nel Nordafrica è alle prese con la più grande crisi migratoria di sempre. Di 70 mila irregolari arrivati a nuoto dal Marocco il 10% è ancora qui nella vana attesa di poter ottenere un visto per la Spagna. La paura è che domani possano ripetersi le stesse scene di due settimane fa. Sui social, da giorni, rimbalzano messaggi che invitano a un nuovo attraversamento di massa il giorno di Ferragosto. 

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