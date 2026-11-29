Centinaia di persone da tutta Italia, viabilità cittadina modificata, servizio navetta e tanta commozione. A Castello d'Argile, provincia di Bologna, si celebra così il funerale di un cane. Non uno qualunque: Yago, star dei social a quattro zampe, si è spento pochi giorni fa a 14 anni per una malattia incurabile. Sui social i suoi follower erano circa due milioni: il suo padrone, Luca Ugolini, ha organizzato per lui una cerimonia di commiato. "Non potevamo non venire", dicono molti dei presenti. Yago e Luca erano insieme dal 2012: nel corso degli anni questo pitbull mansueto e dolcissimo è diventato protagonista di video che miravano anche a sfatare la cattiva reputazione di questa razza.