Ritratti con il gesso rendono omaggio ai passeggeri e all'equipaggio del Volo 93 in occasione del 25esimo anniversario dell'11 settembre. È quanto ha organizzato un gruppo di artisti provenienti da tutti gli Stati Uniti, che si è riunito per una speciale iniziativa commemorativa, organizzata presso il Flight 93 National Memorial a Shanksville in Pennsylvania, per disegnare i ritratti dei 40 passeggeri e membri dell'equipaggio del volo United Airlines 93.