A 25 anni dall'11 settembre

Stati Uniti, l'omaggio ai 40 eroici passeggeri del"Flight 93: il ritratto con i gessetti

Un gruppo di artisti americani ha commemorato il gesto eroico di chi si ribellò ai terroristi

11 Set 2026 - 08:33
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Ritratti con il gesso rendono omaggio ai passeggeri e all'equipaggio del Volo 93 in occasione del 25esimo anniversario dell'11 settembre. È quanto ha organizzato un gruppo di artisti provenienti da tutti gli Stati Uniti, che si è riunito per una speciale iniziativa commemorativa, organizzata presso il Flight 93 National Memorial a Shanksville in Pennsylvania, per disegnare i ritratti dei 40 passeggeri e membri dell'equipaggio del volo United Airlines 93. 

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Il volo venne dirottato l'11 settembre 2001, ma grazie al coraggio dei passeggeri che si ribellarono ai terroristi di Al-Qaida non si schiantò contro uno degli obiettivi, ma precipitò proprio in un campo della Pennsylvania.

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