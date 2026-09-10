11 settembre, 25 anni dopo: le voci dei familiari delle vittime

Sono trascorsi quasi 25 anni dall'attentato dell'11 settembre 2001, quando quattro voli furono dirottati per poi andare a scontrarsi contro le Torri Gemelle situate nel quartiere Wall Street di New York, cuore pulsante dell'economia americana. La corrispondente Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins, è riuscita a raccogliere le testimonianze di alcuni dei parenti delle vittime del crollo delle Torri Gemelle.