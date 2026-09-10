RACCOLTE DALLA CORRISPONDENTE MARIA LUISA ROSSI HAWKINS

11 settembre, 25 anni dopo: le voci dei familiari delle vittime

Lanciata anche una petizione contro il sindaco di New York, Zohran Mamdani: "La sua presenza è offensiva"

di Maria Luisa Rossi Hawkins
10 Set 2026 - 19:24
01:37 
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Sono trascorsi quasi 25 anni dall'attentato dell'11 settembre 2001, quando quattro voli furono dirottati per poi andare a scontrarsi contro le Torri Gemelle situate nel quartiere Wall Street di New York, cuore pulsante dell'economia americana. La corrispondente Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins, è riuscita a raccogliere le testimonianze di alcuni dei parenti delle vittime del crollo delle Torri Gemelle.

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