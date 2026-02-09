"Taratata""arriva stasera in prima serata su Canale 5

La musica, dal vivo, in tv e un conduttore d'eccezione: Paolo Bonolis. "Taratata", un format cult che per anni ha spopolato in Francia, arriva stasera in prima serata su Canale 5. Le canzoni, i luoghi in cui sono nate, gli artisti, i duetti: un cast stellare - 12 grandi nomi - diviso in due serate-evento. Si comincia da Giorgia, Ligabue, Max Pezzali, Emma, Biagio Antonacci ed Elisa.