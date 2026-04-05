"Superstar", in arrivo il primo singolo di Tiziano Ferro e Giorgia

Sono due tra le voci più potenti della musica italiana, sono grandi amici da 25 anni, sono due superstar. E si chiama proprio così, "superstar", il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Giorgia, coautori (per la prima volta insieme) del brano: una canzone nata da uno scambio di messaggi tra i due artisti, una riflessione su quale sia il senso più profondo dello stare al mondo, al di là della fama e del successo, stretti nelle emozioni degli affetti più sinceri.