"Superstar", in arrivo il primo singolo di Tiziano Ferro e Giorgia
È il primo brano annunciato dell'album di Ferro "Sono un grande", in uscita il 22 maggiodi Michelangelo Iuliano
Sono due tra le voci più potenti della musica italiana, sono grandi amici da 25 anni, sono due superstar. E si chiama proprio così, "superstar", il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Giorgia, coautori (per la prima volta insieme) del brano: una canzone nata da uno scambio di messaggi tra i due artisti, una riflessione su quale sia il senso più profondo dello stare al mondo, al di là della fama e del successo, stretti nelle emozioni degli affetti più sinceri.