Primo Maggio, prima prova costume per molti italiani

Il ponte del Primo maggio è tradizionalmente la prima occasione di mare per scoprirsi e scoprire, anche, le ultime tendenze in tema beachwear. Per l'estate 2026 tornano costumi minimal, silhouette essenziali, con i triangoli di nuovo protagonisti nel bikini - le star lo certificano -; e l'intero, possibilmente senza spalline, che con un paio di jeans fa il look... Le ispirazioni variano, dai pois sfoggiati da Dua Lipa a uno stile più bohemien...e per chi non se la sente di indossare gioielli in spiaggia, il costume si impreziosisce di dettagli: cristalli, anelli, fibbie... Tra i colori, il rosso vince, postato da trendsetter come Bella Hadid e Camilla Cabello.