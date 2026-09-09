"Nonostante tutto", la vita degli adolescenti malati di tumore sbarca a Venezia
Il cortometraggio proiettato il 9 settembre a "Che Spettacolo". L'ad di Mfe: "Raccontare le loro storie e i loro sogni significa davvero"di Anna Praderio
In occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Mediafriends, ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, presieduto da Pier Silvio Berlusconi, presenta in anteprima assoluta "Nonostante tutto", un cortometraggio che racconta l’esperienza degli adolescenti in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e il loro percorso per tornare a essere protagonisti della propria storia.