"Non lo voglio", a Parigi le coppie giurano... di non sposarsi mai

"No, non lo voglio". Una frase ricorrente tra le coppie che nel corso dell'ultimo fine settimana, a Parigi, si sono presentate all'altare giurando... di non volersi mai sposare. La cerimonia delle non-proposte di matrimonio (Cérémonie des non-demandes en mariage) è un evento ironico e goliardico che si tiene ogni anno a Montmartre durante la Festa delle vendemmie e rappresenta uno dei momenti più attesi e iconici della manifestazione. L'edizione numero 93 è andata in scena proprio domenica 11 ottobre, nella splendida cornice di Place des Abbesses a Parigi. All'interno di una scenografia volutamente kitsch, decine di coppie si sono scambiate promesse di "eterno fidanzamento" oppure hanno formalizzato il loro rifiuto del matrimonio tradizionale, "non-mettendosi" l'anello al dito. A celebrare e convalidare legalmente (in modo del tutto fittizio e umoristico) queste unioni alternative è stato direttamente Éric Lejoindre, sindaco del 18esimo arrondissement di Parigi. Il filo conduttore di ogni promessa recitata sul palco è stata la celebre canzone del cantautore francese Georges Brassens, "La non-demande en mariage", il cui verso manifesto recita: "Ho l'onore di non chiederti la mano". Le coppie partecipanti hanno sfilato sfoggiando acconciature stravaganti e scultoree create per l'occasione dal collettivo artistico Mystérieuses Coiffures. L'evento ha registrato il tutto esaurito per i posti riservati alle coppie (le cui iscrizioni si erano aperte a fine agosto), richiamando una grandissima folla di curiosi e turisti che hanno assistito divertiti alla grande festa in festa.