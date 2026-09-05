Il libro

"Noi che abbiamo conosciuto Solange" di  Marie Vareille

Dopo il bestseller "Ti ricordi di Sarah Leroy?", Marie Vareille torna in libreria con un romanzo edito da Rizzoli che ha già scalato le classifiche francesi

di Paola Cambiaghi
05 Set 2026 - 12:51
01:10 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Un romanzo ricco di suspense e di colpi di scena che ricostruisce il puzzle di un enigma lungo settant’anni

libri in tv
libri