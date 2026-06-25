"La tigre nel giardino" di Anna Katharina Fröhlich

Anna Katharina Fröhlich, con il suo nuovo romanzo "La tigre nel giardino", accompagna il lettore nel viaggio di due donne attraverso l’India, che è anche una riflessione intima sulla ricerca della felicità oltre la banalità del reale.
Anna Katharina Fröhlich, con il suo nuovo romanzo "La tigre nel giardino", accompagna il lettore nel viaggio di due donne attraverso l’India, che è anche una riflessione intima sulla ricerca della felicità oltre la banalità del reale.
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