Mondadori

"La tigre nel giardino" di Anna Katharina Fröhlich

Viaggio di due donne attraverso l'India"

di Carlo Gallucci 
25 Giu 2026 - 21:41
01:03 
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Anna Katharina Fröhlich, con il suo nuovo romanzo "La tigre nel giardino", accompagna il lettore nel viaggio di due donne attraverso l’India, che è anche una riflessione intima sulla ricerca della felicità oltre la banalità del reale. 

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