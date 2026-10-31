"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi" puntata 49: l'importanza del Cloud

Al centro del confronto, il caso di Nicolas Guillou, giudice francese della Corte penale internazionale, colpito dalle sanzioni statunitensi per aver autorizzato il mandato d’arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Una decisione che ha avuto pesanti ripercussioni sulla sua vita quotidiana, limitando l’accesso a servizi bancari, pagamenti elettronici e piattaforme digitali. Una vicenda che solleva interrogativi sulla sovranità digitale e sul potere esercitato da chi controlla le infrastrutture tecnologiche globali.