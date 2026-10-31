"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi" puntata 49: l'importanza del Cloud
Matteo Flora intervista Padre Paolo Benanti, Teologo ed esperto etica delle tecnologie, sul potere invisibile delle"infrastrutture digitali e le sfide dell'intelligenza artificiale
Nella nuova puntata di "Intelligenze artificiali - In mezzo a noi" Matteo Flora affronta assieme a Padre Paolo Benanti, francescano, teologo ed esperto di etica delle tecnologie, il tema del potere delle infrastrutture digitali e sulla crescente dipendenza della nostra vita quotidiana da piattaforme e sistemi tecnologici spesso sottratti al nostro controllo.
Il caso Guillou
Al centro del confronto, il caso di Nicolas Guillou, giudice francese della Corte penale internazionale, colpito dalle sanzioni statunitensi per aver autorizzato il mandato d’arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Una decisione che ha avuto pesanti ripercussioni sulla sua vita quotidiana, limitando l’accesso a servizi bancari, pagamenti elettronici e piattaforme digitali. Una vicenda che solleva interrogativi sulla sovranità digitale e sul potere esercitato da chi controlla le infrastrutture tecnologiche globali.
Spazio anche alle trasformazioni del mondo del lavoro, con l’avvento dei lavoratori virtuali, al ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali e alle sfide dell’Europa, chiamata a definire regole e principi etici per governare lo sviluppo degli algoritmi.