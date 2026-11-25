A illustrare la situazione a Tgcom24 è Bruno Oliva, vicepresidente vicario nazionale di Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) per capire quanto sia diffusa questa pratica del turismo dentale in Italia. "Non è facile rispondere perché non ci sono dati sufficienti. Tanto è vero che la richiesta della nostra associazione è di istituire un progetto ad hoc proprio per avere dati sufficienti e soprattutto valutare i costi cui i singoli Paesi europei devono andare ad affrontare nel momento in cui tornano pazienti con danni permanenti".