"Il turismo dentale è rischioso, spesso le conseguenze sono molto gravi | L'unica soluzione resta la prevenzione"
Bruno Oliva, vicepresidente vicario nazionale di Andi mette in guardia i pazienti che ricorrono a cure odontoiatriche in Paesi dell'Est Europa perché attirati dai prezzi sempre più bassi: "Danni permanenti in crescita, i costi bassi sono una trappola"
Negli ultimi anni l’Albania, e più in generale l'Est Europa, è diventata una delle mete principali per il cosiddetto turismo dentale in Europa. Migliaia di pazienti italiani scelgono ogni anno di volare a Tirana per sottoporsi a interventi odontoiatrici complessi, attirati dalla possibilità di unire le cure a un significativo risparmio economico. Interventi che però, spesso, causano gravi conseguenze di carattere sanitario ai pazienti.
Il punto di Andi
A illustrare la situazione a Tgcom24 è Bruno Oliva, vicepresidente vicario nazionale di Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) per capire quanto sia diffusa questa pratica del turismo dentale in Italia. "Non è facile rispondere perché non ci sono dati sufficienti. Tanto è vero che la richiesta della nostra associazione è di istituire un progetto ad hoc proprio per avere dati sufficienti e soprattutto valutare i costi cui i singoli Paesi europei devono andare ad affrontare nel momento in cui tornano pazienti con danni permanenti".
"Rischio amputazione odontoiatrica"
I numeri, anche se non dettagliati, sono rilevanti: sempre più pazienti si rivolgono a strutture nell'Est Europa attirati dai costi irrisori, inferiori anche del 70% rispetto a quelli che si affronterebbero in Italia. "Il costo rappresenta il problema principale, specialmente in questo momento storico in cui le famiglie fanno i conti con il carovita - sottolinea Oliva - Nessuno colpevolizza il paziente, ma i costi bassi possono essere una trappola, perché i problemi veri arrivano dopo, quando si va incontro a una vera e propria amputazione dell'apparato masticatorio".
Il ruolo della prevenzione
Le soluzioni? Ci sono, anche se una è più efficace delle altre. "Il sistema sanitario nazionale offre un contributo limitato a causa dell'elevato costo delle prestazioni odontoiatriche, Andi mette a disposizione anche un fondo integrativo, ma l'unico modo di evitare spiacevoli conseguenze è solo uno: fare prevenzione".